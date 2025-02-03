شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوجه الشكر لـ شوقي غريب مدرب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة شوقي غريب وجهازه المعاون.

ويؤكد المهندس وليد خليل أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بذل جهداً كبيراً خلال الفترة التي تولي فيها المهمة ولم يحالفهم التوفيق، مؤكدًا أن القرار لا يقلل من الجهاز الفني بقدر البحث عن حلول أخرى، وشدد خليل علي العلاقة الطيبة مع شوقي غريب كأحد أبناء نادي غزل المحلة الذي شرفنا فى المحافل الدولية ستظل مستمرة.

من جانبه وجه شوقي غريب الشكر لجماهير غزل المحلة التي ساندته طوال فترة وجوده في النادي الذي يعتبر بيته وصاحب الفضل عليه فيما وصل إليه لاعبا ومديراَ فنياَ وأكد أنه كان يتمني أن تكون النتائج طيبة ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك ، وقال غريب أنه سيظل تحت أمر نادي غزل المحلة في أي وقت موجهًا الشكر لمجلس إدارة شركة الكرة برئاسة المهندس وليد خليل ونائبه المهندس تامر خليل للدعم الكبير الذي قدموه للفريق خلال فترة وجوده.

وطالب غريب الجميع بالالتفاف حول الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل البقاء في الدوري الممتاز لأنه يستحق كما وجه الشكر للاعبين الذين بذلوا اقصي جهد من اجل تعديل المسيره ولكن تخلي عنهم التوفيق في أوقات كثيرة وعدد من المباريات التي لم يكونوا يستحقوا فيها الهزيمة.