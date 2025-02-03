شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد لـ"الخليج 365": لا أتدخل فى ملف الكرة بالزمالك ومسئوليتى الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسين السيد ، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، أنه ليس مسئولاً عن ملف الكرة فى الفريق الأول أو الأمور التى تخص التعاقدات مع اللاعبين، موضحاً أن مسئوليته تتمثل فى كل ما يخص قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ملف التعاقدات وكرة القدم ليس من اختصاصاته ولا يتدخل فيه من قريب أو من بعيد، ولكن مهمته الإشراف على قطاع الناشئين، هو من يدير فيه كل كبيرة وصغيرة.

وأوضح السيد أن الحديث كثر خلال الفترة الماضية عن تدخله فى ملف الكرة والتعاقدات، مؤكداً أن هذه الأمور لا صحة لها ويركز فى ما يخص قطاع الناشئين خلال الفترة الحالية.