شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مدير فنى لفريق السلة خلفاً لـ وائل بدر والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادى الزمالك عن مدير فنى أجنبى لتولى تدريب فريق كرة السلة رجال، خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة.

ويأتي البحث عن مدير فنى بعد تقدم وائل بدر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون باستقالته من منصبه، خلال الأيام الماضية، وخلال فترة توقف الدورى نظرا لارتباط المنتخب بمعسكر تصفيات أفريقيا.

ويتولى رامى نصوحى عضو مجلس إدارة الزمالك الإشراف على ملف كرة السلة بالنادى في الفترة الحالية، بعد رحيل طارق سعيد بعد نجاحه فى عضوية مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، والذى تم اختياره كنائبا لمجلس الإدارة.

من ناحية أخرى، يدخل منتخب السلة، بقيادة محمد الكردانى، معسكراً مغلقاً استعداداً للمشاركة فى التصفيات الثالثة لبطولة الأمم الأفريقية، التى تقام بمدغشقر الشهر المقبل.

وبدأ منتخب السلة معسكر بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، الأسبوع الماضى، وحتى انطلاق التصفيات الأفريقية التى تقام 21 فبراير.