شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يغيب عن المصري أمام الاتحاد السكندري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، عن المشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة بالدوري أمام الاتحاد السكندري، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

جاء ذلك بعد حصول الجزائري على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع المصري أمام زد، في مباراة الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

وتلقى دغموم إنذاراً أمام الزمالك فى الجولة الثالثة من الدوري، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، فيما تلقى البطاقة الصفراء الثانية أمام بتروجت في الجولة التاسعة، والتي انتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى الإنذار الثالث في مواجهة زد.

وأكد مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن مجلس إدارة النادي قام بسداد المستحقات المتأخرة لكل من، حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، والراحل إيهاب جلال، وذلك لرفع إيقاف القيد عن النادي البورسعيدي وقيد الصفقات الجديدة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مجلس إدارة النادي سلم شيكات بالمستحقات المتأخرة لرفع إيقاف القيد وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أنه تم قيد النيجيري جون إيبوكا في القائمة المحلية للفريق تمهيداً لقيده في القائمة الأفريقية.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع النيجيري جون ايبوكا مهاجم فريق سيراميكا، بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.