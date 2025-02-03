شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يوافق على إعارة محمد رفعت للفتح السعودي والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، برئاسة المهندس محسن صلاح، على إعارة اللاعب محمد رفعت لاعب فريق 2005 لنادي الفتح السعودي حتى نهاية الموسم.

وأتم مسئولو نادي المقاولون العرب إجراءات إعارة اللاعب الذي انتظم في صفوف الفريق السعودي وسط إشادة بمستواه.

ويأتي هذا في ظل سياسة النادي في منح الفرصة لمواهبه الشابة للاحتراف الخارجي سواء في أوروبا أو الدول العربية والنماذج السابقة كثيرة، مثل محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم، ومحمد النني، وعمر فايد، وبلال مظهر، وقبلهم عبد الستار صبري، ومظهر عبد الرحمن والكثير من النجوم.

ويضع قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة يسري عبد الغني عددا من المواهب ضمن استراتيجية يتابعها المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة لتصعيد المميزين للفريق الأول وتسهيل احتراف العناصر الشابة.