شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي السفير الياباني الجديد بالقاهرة ورئيس منظمة الجايكا والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إيواي فوميو السفير الياباني الجديد بالقاهرة، وكاتو كين رئيس منظمة الجايكا فى مصر، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان فى المجال الرياضي والشبابي.

وخلال اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة بالسفير الياباني الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومؤكداً تطلعه لتعزيز الشراكة بين البلدين مصر واليابان فى مختلف المجالات، خاصة في القطاعين الرياضي والشبابي، استكمالاً لمسيرة التعاون المثمر بين الجانبين، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلها السفير السابق في دعم العلاقات الثنائية، مشيداً بالدور الفاعل الذي لعبته اليابان في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.

كما وجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للسيد كاتو كين، رئيس منظمة الجايكا المنتهية ولايته، على جهوده المتميزة خلال فترة عمله في مصر، مؤكداً أن منظمة الجايكا كانت ولا تزال شريكاً استراتيجياً في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل الرياضي والشبابي، والتي ساهمت في تطوير قدرات الكوادر المصرية وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين.