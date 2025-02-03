شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهنئ سعد سمير لحصوله على دبلومة الإدارة الرياضية من الجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادي سيراميكا على تهنئة سعد سمير مدافع الفريق بعد حصوله على دبلومة الإدارة الرياضية من الجامعة الأمريكية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك، "نهنئ لاعبنا سعد سمير بعد حصوله على دبلومة الإدارة الرياضية من الجامعة الأمريكية.. نتمنى لك التوفيق دائما".



سيراميكا



من جانب آخر، يخضع أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا، لأشعة اليوم لمعرفة حجم إصابته ومدة غيابه عن سيراميكا بعد خروجه أمام سموحة التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدف نظيف على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دورى nile.

وتعرّض أحمد رمضان بيكهام من إصابة قوية بجزع فى وتر إكيليس، وهى الإصابة التى لم يستطع إكمال المباراة بسببها ليغادر اللقاء وينزل بدلا منه جاستين أرثر فى الدقيقة 28.

وحقق سموحة فوزا غاليا على سيراميكا بهدف دون مقابل فى المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من مسابقة دورى نايل.