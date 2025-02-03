شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف كأس سوبر الطائرة للسيدات 14و15 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة ، برئاسة ياسر قمر، استضافة صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و 15 فبراير.

يقام الدور قبل النهائى يوم 14 بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكافة ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب.