شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تواركة المغربي يرفض انتقال معاذ الضحاك للزمالك.. والأبيض يتمسك بضمه والان مع تفاصيل الخبر

تمسك نادى اتحاد تواركة المغربى باستمرار معاذ الضحاك لاعب الفريق بعد دخول الزمالك فى مفاوضات لضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات مع اللاعب للانضمام للأبيض.

ورفض اتحاد تواركة التفريط فى معاذ الضحاك الفترة الحالية بداعى الحاجة إلى جهوده مع الفريق المغربى، نظراً لمستواه مع فريقه فى المباريات الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر بالزمالك، أنه سيتم التواصل مع النادى المغربى مرة أخرى لضم اللاعب، مع تكثيف المفاوضات للحصول على خدمات اللاعب في يناير، خاصة أن اللاعب يرحب بالانتقال للزمالك.

ويشهد تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى سيقام اليوم، الاثنين، ظهور أحدث الصفقات التي أبرمها مسئولو القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم الفارس الأبيض، حيث نجح المجلس الحالي فى التعاقد مع محمود جهاد القادم من فاركو، وأحمد حسام من الجونة لدعم الجانب الدفاعي في الفريق، خاصة بعدما تعرض التونسي حمزة المثلوثى للإصابة بقطع في الرباط الصليبى مما يجعله يغيب عن الفريق لنهاية الموسم.