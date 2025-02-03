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مشاهد الجولة الـ11 فى الدورى.. بالطو مروان وتألق جراديشار والثلاثيات الأبرز

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  • مشاهد الجولة الـ11 فى الدورى.. بالطو مروان وتألق جراديشار والثلاثيات الأبرز 1/4
  • مشاهد الجولة الـ11 فى الدورى.. بالطو مروان وتألق جراديشار والثلاثيات الأبرز 2/4
  • مشاهد الجولة الـ11 فى الدورى.. بالطو مروان وتألق جراديشار والثلاثيات الأبرز 3/4
  • مشاهد الجولة الـ11 فى الدورى.. بالطو مروان وتألق جراديشار والثلاثيات الأبرز 4/4

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الأحد على منافسات الجولة الحادية عشرة من دورى nile، بعد ختامها بمواجهة الأهلى ومودرن سبورت التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف على استاد السلام الدولى.

وشهدت هذه الجولة العديد من المشاهد المتنوعة ونستعرض أبرزها..

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بالطو مروان حمدى

احتفل مروان حمدى، لاعب نادى الإسماعيلى، بشكل غريب بعد تسجيله هدفا فى شباك طلائع الجيش، ليظهر بالطو الأطباء ويرتديه فى إشارة لدراسته كلية طب، فى المباراة التى انتهت لصالح الطلائع بهدفين مقابل هدف.


وشهدت هذه المباراة أيضا حدثا غريبا بعدما نزل أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلى أرضية الملعب، ودفع الحكم نادر قمر الدولة، اعتراضاً على قراراته فى المباراة.

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الثلاثيات شعار الجولة


شهدت الجولة ظهور أكثر من ثلاثية خلال مباريات هذا الأسبوع، حيث نجح فريق بيراميدز فى الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة فى قمة هذا الأسبوع ليبتعد عن الزمالك ويتراجع الأبيض للمركز الثالث، فيما حقق فاركو فوزا صعبا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونجح الأهلى فى ختام الجولة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى شباك مودرن سبورت.

 

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حرس الحدود يواصل الانتفاضة


واصل فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف، الانتفاضة بعدما عاد من الغردقة بفوز مهم أمام الجونة بهدف نظيف، ليحقق الفوز الرابع هذا الموسم ويتقدم إلى المركز الثامن بترتيب دورى nile، بفضل انتصاراته الأربعة آخر 5 مواجهات.

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تألق السلوفينى جراديشار


ظهر السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي بمستوى مميز في مباراة مودرن سبورت ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين، ليساهم في كل أهداف فريقه خلال المباراة التي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وحصل جراديشار على ثاني أعلى تقييم في مباراة مودرن سبورت بـ8.8 خلف إمام عاشور صاحب هدفي المباراة، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص فى الأرقام والإحصائيات .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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