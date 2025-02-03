شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات اللجنة الاستشارية بالزمالك.. توصية برحيل 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أوصت اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك ، فى أول قراراتها بملف كرة القدم عقب تولى المسئولية، برحيل 5 لاعبين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهم حازم أسامة، أحمد رفاعى، مهاب ياسر، عبد الله محمد.

وتحرك مسئولو ملف الكرة فى نادى الزمالك طبقاً لقرار اللجنة الاستشارية، وأبلغوا الـ4 لاعبين بعدم التواجد فى المران الجماعي بداية من اليوم، الإثنين، والاستبعاد من الحسابات الفنية للسويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تشكيل لجنة استشارية فى ملف الكرة بالنادي في الفترة الحالية، تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين.

فى سياق متصل، يشهد تدريب فريق الكرة الأول بـ نادى الزمالك، الذى سيقام اليوم، الاثنين، ظهور أحدث الصفقات التي أبرمها مسئولو القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم الفارس الأبيض، حيث نجح المجلس الحالي فى التعاقد مع محمود جهاد القادم من فاركو، وأحمد حسام من الجونة لدعم الجانب الدفاعي في الفريق، خاصة بعدما تعرض التونسي حمزة المثلوثى للإصابة بقطع في الرباط الصليبى مما يجعله يغيب عن الفريق لنهاية الموسم.

وأخطر الجهاز الإداري لنادى الزمالك الثنائي الجديد "محمود جهاد وأحمد حسام" بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بداية من اليوم الاثنين، حيث خاض الفريق تدريبات استشفائية يوم السبت بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3 – 0، وحصل اللاعبون على راحة الأحد، على أن يعودوا اليوم لاستئناف التدريب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي..