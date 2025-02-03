شكرا لقرائتكم خبر عن انضمامي للأهلى صحيح مليون% وحب جمهور الزمالك مستمر..بن شرقي يغازل القطبين والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المغربي أشرف بن شرقي ، أحدث صفقات الأهلي ، تصريحات مثيرة وحديثا خاصا عن محبة جماهير القطبين، ليثير مشاعر عشاق الأهلي والزمالك فى تصريحاته الأخيرة، والتي أكد فيها أنه سيظل محباً لجماهير الزمالك حتى آخر حياته، بعد الفترة التى تألق فيها خلال مشاركته مع الفريق الأبيض فى وقت سابق، كما أكد أن قراره بالانضمام إلى الأهلي كان صحيحاً بنسبة مليون بالمائة.

وجاءت أبرز تصريحات النجم المغربي كالتالي:

1ـ جمهور الأهلي يحبني قبل الانضمام للفريق

"أتمنى أن أسعد جماهير الأهلي وأساعد مع لاعبي الفريق الحاليين فى تحقيق الإنجازات، وجمهور الأهلي قبل أن أنضم للفريق كان يخبرني أنه يحبني رغم أنني كنت لاعباً ضمن صفوف الفريق المنافس، وشاهدت حب جمهور الأهلي الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفى الملعب مع الجمهور فى المدرجات وكنت فى غاية السعادة".

2ـ مفاوضات الأهلي بدأت قبل عام

"كانت هناك مفاوضات مع الأهلي منذ عام والحمد لله الأمور تمت فى الوقت المناسب وانتقلت لصفوفه، مشيراً إلى محمود تريزيجيه "لاعب كبير ومحترم وكنت أول من استقبلته فى الريان، وأنا أعرفه منذ فترة طويلة، ومن الحب الذي شاهدته من المصريين لي كنت أرغب فى رد هذا الحب له، تريزيجيه نصحنى بالانضمام للأهلي وبعدما علمت أنه سينضم للفريق وسعدت له".

3ـ تنازلت عن مستحقاتي للانضمام إلى الأهلي

"عقدي مع الريان القطري تضمن بنداً يسمح بفسخ التعاقد مقابل التنازل عن مستحقاتي ووافقت على ذلك حتى أنتقل إلى نادٍ كبير وعريق ينافس على بطولات كبيرة مثل الأهلي، ويشارك فى مونديال الأندية سابقاً مع الوداد، وأي لاعب يتمنى تكرار هذا الأمر مجددا، وهذا ما سأفعله مع الأهلي".

4ـ يجب على إنتر ميامي أن يخشى الأهلي

"الأهلي نادٍ كبير، وأي خصم يجب أن يخشاه، ومن كان يعرف إنتر ميامي قبل أن ينضم له ميسي؟!، وهذا ليس تكبرا، ومن المفترض أن يكون إنتر ميامي هو من يخشى الأهلي، أنا أثق في كلامي وهذه حقيقة لا أبالغ ولا أتحدث خارج النطاق".

5ـ 10 أيام على عودتي إلى الملاعب

وعن موعد عودته للملاعب كشف النجم المغربي، "إصابتي تعرضت لها مع الريان وهي خفيفة وتحتاج لـ10 أيام فقط، غداً سأبدأ التأهيل مع طبيب الأهلي حتى أعود في أسرع وقت ومن الممكن أن أتواجد في المباراة المقبلة، ومن الرائع الانضمام لفريق يضم 3 لاعبين مغاربة مثل يحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري حتى أدخل في الأجواء سريعا وأعرف كيف تسير الأمور في الأهلي".

6ـ أفضل مركز لـ بن شرقي

"أشارك في أي مركز فى الهجوم وليس لدي أي مشكلة، أريد شكر لاعبي الأهلي والمدربين والطاقم الطبي على هذا الاستقبال الرائع، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع فى الأهلي، وكولر رحب بي في الأهلي وأخبرني أنه موجود إذا كنت فى حاجة لأي شيء، ورقم قميصي مع الأهلي سيكون مفاجأة، وأتابع الدوري المصري بشكل مستمر وإمام عاشور لاعب مميز وهو دائما كان يراسلني وأنا في قطر".

7ـ حب جماهير سيبقى دائماً حتى آخر حياتي

"منذ قدومي إلى مصر وقابلت الكثير من جماهير الزمالك وهم يحبونني ولن أنسى فترتي معهم وهذا شرف لي أنني لعبت للزمالك وحب جمهوره سيبقى دائما وسأظل أشكرهم حتى آخر حياتي".

8ـ قرار انضمامي للأهلي صحيح مليون بالمائة

"راضي عن قراري بالانتقال إلى الأهلي بنسبة مليون بالمائة، وأتمنى تحقيق كل البطولات مع الفريق، وأهم شيء في الأهلي أن أي لاعب يشارك يقدم كل ما لديه وأن نعمل جميعا حتى يفوز الفريق في المباراة".