معلومات لا تفوتك بعد انتهاء بطولة العالم لكرة اليد 2025

أسدل الستار على منافسات بطولة العالم لكرة اليد رقم 29 التى أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج بفوز المنتخب الدنماركي باللقب، بالتفوق على كرواتيا بنتيجة 32-26،ليواصل التربع على العرش العالمى بالهيمنة على اللقب فى الـ3 النسخ الأخيرة.

ونرصد لكم معلومات مهمة عن هذه النسخة كالتالى:

الدنماركى ماتياس جيدذل هداف البطولة برصيد 74 هدف من أصل 107 تصويبة وأفضل لاعب فى البطولة.

الدنماركى إيميل نيلسن أفضل حارس بالبطولة بالتصدى لـ 125 تسديدة من أصل 294 تصويبة.

الدنمارك تحقق اللقب الرابع على التوالى فى نسخ 2019 ، 2021 ، 2023 ، 2025.

منتخب الدنمارك يصل إلى الإنتصار رقم 37 متتاليا.

فرانشيسكو كوستا لاعب البرتغال الشاب أفضل ناشىء فى البطولة وثان هدافين هذه النسخة برصيد 54 هدفا.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم 2025، بعدما احتل المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة نالت إعجاب الجميع.