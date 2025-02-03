شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يعلن التعاقد مع عبد الله السعيد قادماً من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 3 فبراير 2024، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعاقده بشكل رسمي مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة الزمالك بعد إنهاء المفاوضات مع ناديه السابق بيراميدز على تفاصيل الصفقة.

حكاية عبد الله السعيد مع الأهلى شغلت الجميع فى مصر والوطن العربى، بعدما أثار اللاعب جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، فى صفقة أطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز، وشارك اللاعب أمام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، وفوجئت الجماهير بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب.

وقال عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "لو عاد بى الزمن لاخترت الطريق نفسه، أنا لاعب محترف واعتدت أن أخلص فى عملى لكل نادٍ لعبت له، لكننى أختار الأفضل لى بين العروض المقدمة".

شارك عبد الله السعيد فى 227 مباراة مع الأهلى بكل البطولات سجل خلالها 67 هدفا وصنع 54 هدفا، بينما شارك مع الإسماعيلى فى 150 لقاء وسجل 35 هدفاً وصنع 18 هدفاً.

وشارك مع بيراميدز فى 185 مباراة وسجل 47 هدفاً وصنع 44 هدفا بينما شارك مع أهلى جدة السعودى فى 14 مباراة سجل هدفين وصنع مثلها وشارك مع فريقه الفنلندى فى 7 مباريات صنع خلالها هدفين.

ومع بيراميدز نجح فى اقتحام نادى المائة هدف كما توج بلقب هداف الدورى فى الموسم قبل الماضى.

ومع الزمالك شارك عبد الله السعيد فى 41 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.

وفاز عبد الله السعيد مع الأهلى بـ4 بطولات للدورى المحلى، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلى وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر جعلته ورقة أساسية فى صفوف المنتخب الوطنى، وساهم فى وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذى أقيم فى روسيا قبل أن يعلن الاعتزال الدولى فى 12 فبراير 2022.

وشارك عبد الله السعيد فى 55 مباراة دولية ونجح فى تسجيل ستة أهداف وصنع عشرة أهداف.