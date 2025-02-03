شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يحافظان على الصدارة عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر الإثنين، 03 فبراير 2025 12:47 م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر فبراير الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ87 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع التاسع. وجاء تصنيف الرجال كالتالي..

تصنيف الرجال وجاء تصنيف الرجال كالتالي.. 1ـ علي فرج 2ـ مصطفى عسل 3ـ البيروفي دييجو إلياس 4ـ النيوزيلندي بول كول 5ـ جويل ميكين 6ـمازن هشام 7ـ طارق مؤمن 8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي 9ـ كريم عبد الجواد 10- الإنجليزي مروان الشوربجي بينما جاء تصنيف السيدات كالتالي..

تصنيف السيدات بينما جاء تصنيف السيدات كالتالي.. 1ـ نوران جوهر 2ـ نور الشربيني 3ـ هانيا الحمامي 4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر 5ـ البلجيكية تيني جليس 6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي 7ـ أمينة عرفي 8ـ روان العربي 9- البلجيكية نيلي جليس 10ـ الماليزية سيفا سينجاري

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