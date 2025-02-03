شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين بثلاثية الأهلي لاستكشاف مودرن سبورت قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بثلاثية النادي الأهلي في شباك مودرن سبورت، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالدوري وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى مودرن سبورت قبل اللقاء المرتقب.

ويستعد غزل المحلة للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين في الرابعة عصر الخميس المقبل، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

ويعاني غزل المحلة من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، كان آخرها الهزيمة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة 11 التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

واستقر فريق غزل المحلة في المركز الـ 15 بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، فاز خلالهم في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر، كأضعف خط دفاع في مسابقة الدوري.

وكان مسئولو غزل المحلة قرروا في وقت سابق تعيين محمود فتح الله مدربًا عامًا للفريق الأول، في إطار خطة النادي لدعم الجهاز الفني للفريق من أجل تحسين النتائج.