شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة سيف جعفر ومحمد عاطف من قرار التجميد فى الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

استقرت اللجنة الاستشارية فى نادى الزمالك ، بالاتفاق مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، على منح سيف فاروق جعفر ومحمد عاطف فرصة جديدة لإثبات ذاتهما مع الفريق الأبيض الفترة المقبلة.

ونجا الثنائى من قرار مسئولى ملف الكرة بالاستبعاد من التدريبات الجماعية الذى تم اتخاذه بحق 6 لاعبين فى الفريق الأبيض، خاصة أن اللجنة الاستشارية ارتأت أنهما يمتلكان إمكانيات فنية جيدة ولكنهما يحتاجان إلى فرصة المشاركة بشكل أكبر فى المباريات.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تشكيل لجنة استشارية فى ملف الكرة بالنادي في الفترة الحالية، تضم أحمد حسام ميدو،حازم إمام،هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين.

فى سياق متصل، يشهد تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى سيقام اليوم، الاثنين، ظهور أحدث الصفقات التي أبرمها مسئولو القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم الفارس الأبيض، حيث نجح المجلس الحالي فى التعاقد مع محمود جهاد القادم من فاركو، وأحمد حسام من الجونة لدعم الجانب الدفاعي في الفريق، خاصة بعدما تعرض التونسي حمزة المثلوثى للإصابة بقطع في الرباط الصليبى مما يجعله يغيب عن الفريق لنهاية الموسم.