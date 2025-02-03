أن بي ايه: دونتشيتش لجماهير مافريكس "كنت أتمنى بشدّة أن أجلب لكم لقبا"

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : ودّع السلوفيني لوكا دونتشيتش جماهير فريقه مافريكس الأحد قبل أن يغادر دالاس إلى لوس أنجليس ليكرز في صفقة مدوية وسرية حتى اللحظات الأخيرة أحدثت زلزالا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، برسالة مؤثرة قال فيها "كنت أتمنى بشدّة أن أجلب لكم لقب الدوري".

وكتب دونتشيتش (25 عاما) عبر مواقع التواصل الإجتماعي "قبل سبع سنوات وصلت إلى هنا (دالاس) كمراهق لتحقيق حلمي بلعب كرة السلة على أعلى مستوى. اعتقدت أنني سأقضي مسيرتي بأكملها هنا".

وأضاف "الحب الذي منحتموني إياه والدعم الذي قدمتموه لي يفوق ما كنت أحلم به. شاب صغير من سلوفينيا وصل إلى الولايات المتحدة لأول مرة، جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي في شمال تكساس".

تألق دونتشيتش الذي اختاره أتلانتا خلال "درافت" 2018 وانتقل على الفور إلى دالاس، هذا الموسم مع فريقه حيث بلغت معدلاته 28.1 نقطة و8.3 متابعات و7.8 تمريرات حاسمة في المباراة.

كما نال العام الماضي لقب أفضل مسجل في الدوري المنتظم بمعدل 33.9 نقطة، واعتبر عراب وصول مافريكس إلى نهائي الدوري حيث خسر أمام بوسطن سلتيكس.

ولكن بدلا من مواصلة زخمه في دالاس حيث كان ينتظره عقد مربح، والذي كان من المقرر تجديده في نهاية الموسم، فاجأ انتقال دونتشيتش إلى ليكرز في مقابل انتقال نجم الأخير أنتوني ديفيس في الاتجاه المعاكس عالم كرة السلّة ليل السبت الأحد.

وبعدما شكر جماهيره السابقة في تكساس، نشر دونتشيتش رسالة جديدة ظهر فيها بألوان فريقه الجديد ليكرز.