بطولة إنكلترا: المهاجم راشفورد إلى أستون فيلا معارا من يونايتد

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : انتقل المهاجم ماركوس راشفورد إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لبقية الموسم الحالي، ليُسدل الستار على فترة صعبة في مسيرة الدولي الانكليزي الغائب عن فريق "الشياطين الحمر" باشراف المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ولم يرتدِ راشفورد الذي كان في فترة بطل جماهير ملعب "أولد ترافورد" قميص نادي بداياته والمرتبط معه حتى عام 2028، منذ 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، في حين أقرّ مطلع العام الحالي انه مستعد لـ "تحد جديد".

وارتبط اسم المهاجم البالغ 27 عاما بانتقال محتمل إلى ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، غير أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه وهو 372 الف دولار أسبوعيا حال دون نجاح الصفقة.

ووفقا لصحيفة سكاي سبورتس، من المقرر أن يتكفل أستون فيلا بما لا يقل عن 75 في المئة من هذا الراتب خلال الأشهر المقبلة، على أن يرتفع إلى 90 بالمئة اعتمادا على المكافآت المرتبطة بالأداء، ولديه خيار جعل الصفقة دائمة في نهاية الموسم مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وقال راشفورد في بيان نشره فيلا "كنت محظوظا لأن بعض الأندية اتصلت بي لكن أستون فيلا كان قرارا سهلا. أنا معجب بالطريقة التي يلعب بها أستون فيلا هذا الموسم وطموحات المدرب".

وأضاف "أريد فقط لعب كرة القدم وأنا متحمس للبدء. أتمنى للجميع في مانشستر يونايتد كل التوفيق لبقية الموسم".

أقدم فيلا على خطوته لتعزيز خياراته الهجومية بعد بيع المهاجم الكولومبي جون دوران إلى النصر السعودي الجمعة مقابل 64 مليون جنيه إسترليني.

وتأهل رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا وهم يسعون لخوض المسابقة الأعرق قاريا مرة جديدة في الموسم المقبل، حيث يحتل فيلا المركز الثامن برصيد 37 نقطة في الدوري متقدما بفارق 8 نقاط عن يونايتد صاحب المركز الثالث عشر بعد خسارته على أرضه أمام كريستال بالاس 0 2 الاحد.

سجل راشفورد 138 هدفا في 426 مباراة منذ ترفيعه إلى الفريق الأول في ملعب أولد ترافورد، وفاز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وكأس انكلترا مرتين وكأس الرابطة مرتين.

ورغم هذه الانجازات، شكك أموريم في سلوكه وأخلاقياته في التدريب، منذ توليه المسؤولية في تشرين الثاني/نوفمبر، فبعد الفوز على فولهام 1 0 في نهاية الأسبوع الماضي، انتقد المدرب البرتغالي بشدة مهاجمه معتبرا انه يفضّل ادراج مدرب حراس المرمى في النادي البالغ من العمر 63 عاما، خورخي فيتال، في التشكيلة بدلا من راشفورد.

قال أموريم الأسبوع الماضي "يجب أن يكون فريقنا أفضل بكثير مع راشفورد، لكن عليه أن يتغيّر".

وأضاف البرتغالي الذي حلّ بدلا من الهولندي إريك تن هاغ "إذا تغيّر، فنحن أكثر من مرحب بنا للاستعانة بموهبة مثل راشفورد، ونحن بحاجة إليها. لكن في هذه اللحظة أعتقد أنه من الواضح أنه يتعيّن علينا وضع بعض المعايير. هذا كل شيء".

وسيتيح الانتقال المؤقت إلى فيلا للمهاجم راشفورد بداية جديدة لإعادة اطلاق مسيرته بعد فترة صعبة. كان جزءا من منتخب إنكلترا في مونديال قطر 2022، حين سجل 30 هدفا، وهو أفضل رصيد في مسيرته، خلال موسم 2022 2023.