شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات يناير للحكام والمراقبين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

وقع هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على صرف المبالغ الخاصة بالحكام عن شهر يناير فى الأقسام والمراحل المختلفة، وهي القسم الثاني أ و ب و القسم الثالث والرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع، كما وقع أيضاً على صرف المبالغ الخاصة بمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات بإجمالي 9 ملايين جنيه، ومن المقرر أن يتم الصرف اعتباراً من اليوم.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، و رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وأندية الدوري الممتاز الـ18، اجتماعا (لم يتحدد موعده النهائي بعد)؛ لمناقشة كافة الأفكار والآراء حول ملف إصلاح وتطوير التحكيم.

وناقش أبو ريدة، خلال اجتماعه مع أحمد دياب، ملف التحكيم وطرق إصلاحه والنهوض به حفاظا على مصالح الأندية ولتحقيق العدالة بين الجميع.

واستقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمركز المنتخبات الوطنية، فى حضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وإيناس مظهر أعضاء المجلس.