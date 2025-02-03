شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لتدعيم صفوفه بصفقتين قبل نهاية الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

يعمل النادي المصري على تدعيم صفوفه خلال الأيام القليلة المتبقية من عمر القيد المحلي، والذي يغلق أبوابه السبت المقبل 8 فبراير، وذلك بعد إنهاء أزمة إيقاف القيد، وسداد مستحقات حسام حسن مدرب الفريق السابق، والراحل إيهاب جلال.

ومن المقرر أن يدعم المصري صفوفه بصفقتين على الأقل قبل نهاية القيد الشتوي، على أن تكون إحدى هذه الصفقات فى مركز وسط الملعب.

وأكد مصدر مسئول بالنادي المصري ، أن مجلس إدارة النادي قام بسداد المستحقات المتأخرة لكل من، حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، والراحل إيهاب جلال، وذلك لرفع إيقاف القيد عن النادي البورسعيدي وقيد الصفقات الجديدة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مجلس إدارة النادي سلم شيكات بالمستحقات المتأخرة لرفع إيقاف القيد وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أنه تم قيد النيجيري جون إيبوكا في القائمة المحلية للفريق تمهيداً لقيده فى القائمة الأفريقية.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري ، برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع النيجيري جون ايبوكا مهاجم فريق سيراميكا، بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.

يذكر أن جون ايبوكا يبلغ من العمر 28 عامًا وقد سبق له اللعب لصفوف فريق إنبي والأهلي الليبي، وهو يعد أحد أبرز هدافي الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.