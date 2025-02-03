شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجمد ميشالاك تمهيدا لقطع إعارته وعودته إلى أحد السعودي والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو نادى الزمالك البولندي كونراد ميشالاك ، جناح أحد السعودى المعار إلى القلعة البيضاء، بالاستبعاد من التدريبات الجماعية وعدم خوضها بداية من اليوم، الإثنين، بسبب عدم حاجة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لخدماته.

وأبلغ مسئولو نادى الزمالك ميشالاك بعدم الانتظام فى التدريبات الجماعية بداية من اليوم الإثنين، وتلقى اللاعب رسالة عبر "واتساب" تم إخطاره فيها بعدم التواجد فى المران، الأمر الذى يمهد لرحيل اللاعب عن القلعة البيضاء.

فى سياق متصل، قال مصدر بالزمالك، إن المحاولات ما زالت مستمرة مع البولندى كونراد ميشالاك لقطع إعارته وعودته لنادى أحد السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة بعدما فشل اللاعب فى إقناع الجهاز الفنى بمستواه.

وأكد المصدر نفسه، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك جلسة جديدة ستجمع مسئولى نادى الزمالك بـ ميشالاك خلال الساعات القادمة لمحاولة الوصول إلى اتفاق لجدولة مستحقات مستحقاته المالية.

جدير بالذكر أن ميشالاك كان عقده مع أحد السعودى مليون و800 ألف دولار، وتنازل اللاعب عن 500 ألف دولار مقابل انتقاله للزمالك، لتصبح قيمة عقده مليونا و300 ألف دولار يتحمل منها الزمالك 700 ألف دولار ويتحمل نادى أحد 600 ألف دولار.

كونراد ميشالاك علم أن إدارة الزمالك تواصلت مع نادي أحد لقطع إعارته، إلا أن اللاعب أكد أنه لن يوافق على قطع الإعارة إلا بعد الحصول على قيمة عقده البالغ 700 ألف دولار من الزمالك، وبعدها يعود اللاعب لناديه، خاصة أنه لا يوجد بند يمنح الزمالك أحقية قطع الإعارة في يناير الجارى.