شكرا لقرائتكم خبر عن آخر التطورات الصحية لـ"أمح" المشجع الأهلاوى بعد إصابته بجلطة فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من المشجع الأهلاوى "أمح" آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة فى المخ مؤخراً والتهاب رئوى.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الزيارة تم منعها عن أمح طوال الفترة الماضية، ومن المقرر السماح لأسرته فقط بزيارته اليوم للاطمئنان على صحته.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الطبى المعالج لأمح منع تواجد أى إعلام فى المستشفى حتى استقرار الحالة، نظرا أنه أيضاً أجرى عملية فى الظهر قبل إصابته بجلطة المخ.

من جانبه، شارك اللاعب محمود كهربا، المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة، رسالة دعم مؤثرة للمشجع الأهلاوي الشهير أمح الدولي، الذي يمر بأزمة صحية صعبة.

ونشر كهربا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لأمح الدولي، مرفقة برسالة مليئة بالمحبة والتمنيات بالشفاء، قائلاً: "ألف مليون سلامة عليك يا قلبي، إن شاء الله تقوم بالسلامة. دعواتكم لأمح محتاج دعوة كل الناس".

ويُعد أمح الدولي من الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بحب جماهير النادي الأهلي بسبب ولائه الكبير للفريق وتشجيعه المستمر.

لكن تعرضه لإصابة في العمود الفقري زاد من معاناته الصحية، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بكسور في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهي إصابة تعرض لها في نوفمبر الماضي.