شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عرضا رسميا لضم السيراليونى الحسن كوروما والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عرض رسمي لإرساله إلى نادى الشحانية القطرى، لطلب ضم السيراليونى الحسن كوروما لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

الحسن كوروما مرشح لنادى الزمالك

وكان الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع الحسن كوروما للانضمام إلى الفريق الأبيض، ومن جانبه رحب اللاعب بالانتقال للزمالك، ويتبقى المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة، والتي تقترب بشدة من الانتهاء بانتقال كوروما إلى ميت عقبة.

وجاء استقرار الزمالك عليى ضم الحسن كوروما بعدما أبدي السويسري جروس المدير الفني للأبيض، ترحيبه بضم اللاعب والذى يتميز بصغر سنه ومستواه اللافت على أن يكون انضمامه للفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع أحمد حسام على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع أحمد حسام فى إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع محمود جهاد على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.