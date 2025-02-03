دوري "ان بي ايه": سلتيكس يقلب تخلفه بفارق 26 نقطة الى فوز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قلب بوسطن سلتيكس حامل اللقب الموسم الماضي تخلفه بفارق 26 نقطة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ليخرج فائزا 118 110 بفضل 35 نقطة لنجمه جايسون تايتوم بينها 25 في الشوط الثاني ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف جايلين براون 21 نقطة و10 متابعات واللاتفي كريستابس بورزينغيس 18 نقطة للفائز أيضا. أما أفضل مسجل في صفوف سيكسرز فكان هدافه تايريز ماكسي الذي نجح في تخطي حاجز ال30 نقطة للمباراة الخامسة تواليا مع 34 نقطة.

وفي أول مباراة بعد الخبر القنبلة بانتقال نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الى لوس انجليس ليكرز في صفقة شهدت انتقال نجم ليكرز أنتوني ديفيس في الاتجاه المعاكس، مني دالاس مافريكس بخسارة قاسية أمام كليفلاند كافالييرز 101 144.

وبالإضافة الى دونتشيتش الغائب أصلا عن صفوف مافريكس منذ عيد الميلاد لإصابة في ربلة الساق، لم يشارك أيضا النجم الآخر كايل ايرفينغ وبي جي واشنطن ودانيال غيفورد.

تقدم كافالييرز بفارق شاسع في نهاية الشوط الأول (50 19) واستمر في زخمه في الشوط الثاني حيث تقدم في إحدى الفترات بفارق 53 نقطة كما سجل رقما قياسيا من الرميات الثلاث بلغ 26.

وكان أفضل مسجل في صفوف كافالييرز سام ميريل مع 27 نقطة بينها 9 رميات ثلاثية من 13 محاولة، أي انه سجل جميع نقاطه من الرميات الثلاثية.

ونجح سبعة لاعبين آخرين من كافالييرز في تخطي حاجز العشر نقاط وأبرزهم ايفان موبلي مع 22 نقطة و11 متابعة وداريوس غارلاند مع 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

ولم يتأثر ممفيس غريزليز في غياب نجمه جا مورانت المصاب في كتفه وتغلب على ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 132 119 بفضل 37 نقطة لجارين جاكسون جونيور، في حين سجل يانيس 30 نقطة و11 متابعة في صفوف باكس الذي تعرض لخسارته الثالثة تواليا.

وكانت النقطة الحاسمة في فوز غريزليز نجاحه في تسجيل 6 ثلاثيات في الربع الأخير من أصل 14 سجلها في المباراة.