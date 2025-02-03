شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه بروندى اليوم فى تصفيات أفريقيا لسيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب سيدات كرة السلة مع بروندى، اليوم الاثنين، فى أولى مباريات تصفيات أفريقيا لسيدات السلة والتى تقام بمصر وتستضيفها صالة حسن مصطفى بأكتوبر وتستمر حتى 8 فبراير الجارى.

تقام البطولة بمشاركة 5 دول بعد اعتذار تنزانيا ، حيث تلقى اتحاد السلة اعتذارا من تنزانيا عن المشاركة فى المنافسات، ليكون إجمالى الدول المشاركة 5 دول فقط، وهى كل من كينيا، جنوب السودان، أوغندا، بروندى، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

ووفقا لجدول البطولة، يلتقى المنتخب مع بوروندى فى المباراة الأولى والتى تقام اليوم، وغدا الثلاثاء، يلتقي منتخب مصر مع أوغندا، بينما يلتقى المنتخب مع جنوب السودان الخميس، ثم يلتقى مع كينيا الجمعة.