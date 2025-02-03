شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم، الإثنين، منافسات بطولة الجمهوية للملاكمة رجال والتي تقام في مدينة بورسعيد خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري، والتي تشهد تواجد عدد من أبطال الملاكمة الأولمبيين والعالميين أمثال محمد رضا صاحب فضية أولمبياد أثينا وحسام بكر بطل العالم.

ونجحت منطقة بورسعيد للملاكمة برئاسة الدكتور وائل توما فى إنهاء تجهيزات استضافة البطولة والتي سيشارك فيها علي الأقل 600 لاعب في 13 وزن مختلف من أندية كبري أمثال الجزيرة والمؤسسة العسكرية و القناة وكذلك مشروع الموهبة.

وكشف مجدي اللوزي رئيس الاتحاد انه يتواجد في بورسعيد بصحبة مجلس الإدارة منذ أيام من أجل متابعة التجهيزات النهائية للبطولة والتي ستشهد اختيار عناصر المنتخب الوطني.

وأضاف إلى أن الهدف من إقامة البطولة في بورسعيد هو انها المدينة الباسل بالتزامن مع أعياد الشرطة 73.

وواصل أن هذه البطولة ستكون بمثابة عقد الشمل لأسرة الملاكمة مرة أخري .

واختتم مجدي اللوزي تصريحاته، أنه منذ تولي مسؤولية إدارة الاتحاد بصحبة الكوكبة الحالية أن باب مكتبه مفتوح لأي فرد من أسرة الملاكمة مشيرا نسعي لخدمة رياضة الملاكمة.

وانتهت منذ أيام منافسات بطولة الجمهورية للشابات للملاكمة مواليد 2008 و 2009 والتى اقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير الجاري .

وشهدت البطولة احتلال نادي القناة المركز الأول علي صعيد منافسات 2008 شابات برصيد 5 ميداليات وجاء في المركز الثاني المؤسسة العسكرية الهايكستب برصيد برصيد ٣ ميداليات وجاء في المركز الثالث مشروع الموهبة برصيد ميداليتين.

وعلي صعيد منافسات 2009 ، توج مشروع الموهبة التابع لوزارة الشباب والرياضة بالمركز الأول برصيد 4 ميداليات ذهبية ، فيما جاء في المركز الثاني جاء نادي القناة برصيد 3 ميداليات ذهبية، فيما جاء في المركز الثالث المؤسسة العسكرية برصيد ميداليتين ذهببتين.

وتعد تلك البطولة أولى البطولات التى سيتم من خلالها اختيار عناصر المنتخب الوطني للشابات الذي يستعد للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 .

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 118 لاعبة برصيد 106 مباراة على صعيد منافسات بطولة 2008 ، فيما شهدت منافسات 2009 مشاركة 102 لاعبة برصيد 89 مباراة .