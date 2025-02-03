شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يهنئ زوجته بعيد ميلادها: "كل سنة وأنتى معايا.. بحبك" والان مع تفاصيل الخبر

احتفل مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، بعيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وقام مروان بمشاركة صور مع زوجته وعلق: "كل سنة وأنتي معايا ي سلومة وعقبال مليون سنة يارب بحبك".



مروان عطية



مروان وزوجته



مروان بصحبة زوجته

من ناحية أخرى، خطف المغربي أشرف بن شرقي ، الوافد الجديد إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري ، لقب الأغلى فى قائمة النادي الأهلي، بقيمة تسويقية بلغت 3 ملايين و500 ألف يورو، ما يعادل 182 مليوناً و200 ألف جنيه مصري.

وتخطى أشرف بن شرقي القيمة التسويقية للثنائي الأغلى في قائمة القلعة الحمراء قبل انضمام اللاعب المغربي، وهما الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، والذي بلغت قيمته التسويقية 3 ملايين يورو، وهي نفس القيمة التسويقية لإمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وجاءت قائمة أغلى 11 لاعباً فى الأهلي، بحسب موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، كالتالي:

1ـ أشرف بن شرقي: 3 ملايين و500 ألف يورو

2- وسام أبو علي: 3 ملايين يورو

3ـ إمام عاشور: 3 ملايين يورو

4ـ مروان عطية: 2 مليون و200 ألف يورو

5ـ يحيى عطية الله: 2 مليون و200 ألف يورو

6ـ رضا سليم: 2 مليون يورو

7ـ أشرف داري: 2 مليون يورو

8ـ محمد الشناوي: مليون و800 ألف يورو

9ـ محمد هاني: مليون و500 ألف يورو

10ـ محمد مجدي أفشة: مليون و200 ألف يورو

11ـ عمر كمال عبد الواحد: مليون و200 ألف يورو