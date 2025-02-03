شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن اليوم قراراتها فى واقعة الاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الاثنين، قراراتها فى أحداث مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش التى جمعت الفريقين عصر الجمعة الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وأحالتها إلى لجنة الانضباط.



وشهدت مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش مشهدا غريبا بعد نزول أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلى وتعديه على حكم المباراة نادر قمر الدولة اعتراضا على قراراته.



ودخل أحمد فهيم أرض الملعب وتعدى على نادر قمر الدين اعتراضا على احتساب ركلة جزاء على الإسماعيلى، قبل أن يتدخل رجال الامن لإخراجه من الملعب واستكمال المباراة.



وجاء نص بيان الرابطة بعد الواقعة كالتالى، "بناء على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة وبناء على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب المباراة ووفقا لنص المادة (57) من لائحة المسابقة بإحالة كل من رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة وفقا لما هو متبع بعد 48 ساعة من انتهاء الجولة، وإذ تؤكد الرابطة بأنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها".