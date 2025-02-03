شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق عبد الله السعيد وعمر جابر بمواجهة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشكوك حول لحاق الثنائى عبد الله السعيد وعمر جابر بمواجهة الدراويش، بعد إصابتهما فى لقاء بيراميدز، حيث اشتكى عمر جابر من آلام فى العضلة الخلفية، في حين اشتكى عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر وفى عضلة السمانة، ما يجعل فرص لحاقهما بالمباراة المقبل قليلة، وبدأ الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس دراسة البدلاء وكيفية تعويضهما.

ومن المنتظر أن يخضع الثنائى لاختبار طبى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة لتحديد موقفهما من المشاركة فى التدريبات الجماعية التى ستقام اليوم، الاثنين.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.