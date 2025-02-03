شكرا لقرائتكم خبر عن صفقتا الزمالك تظهران فى تدريب الفريق اليوم استعدادًا للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى سيقام اليوم، الاثنين، ظهور أحدث الصفقات التي أبرمها مسئولو القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم الفارس الأبيض، حيث نجح المجلس الحالي فى التعاقد مع محمود جهاد القادم من فاركو، وأحمد حسام من الجونة لدعم الجانب الدفاعي في الفريق، خاصة بعدما تعرض التونسي حمزة المثلوثى للإصابة بقطع في الرباط الصليبى مما يجعله يغيب عن الفريق لنهاية الموسم.

وأخطر الجهاز الإداري لنادى الزمالك الثنائي الجديد "محمود جهاد وأحمد حسام" بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بداية من اليوم الاثنين، حيث خاض الفريق تدريبات استشفائية يوم السبت بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3 – 0، وحصل اللاعبون على راحة الأحد، على أن يعودوا اليوم لاستئناف التدريب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووقع كل من محمود جهاد وأحمد حسام للزمالك لمدة 4 سنوات ونصف، ومازالت إدارة القلعة البيضاء تعمل على التعاقد مع ثنائى أجنبى لتدعيم الهجوم، حيث يكثف الزمالك المفاوضات مع أكثر من لاعب لحسم التعاقد معهم خلال الساعات المقبلة.