شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعجل الأهلي لحسم صفقة الجناح الأجنبي الثاني والان مع تفاصيل الخبر

استعجل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إدارة ناديه لسرعة التعاقد مع جناح أجنبي قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والذي يستمر حتى 8 فبراير الجاري، في ظل رغبته فى ضم جناح أجنبي جديد، بخلاف التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، الذي انتقل للقلعة الحمراء مؤخرا عقب فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان القطري.

ويرغب مارسيل كولر فى ضم السويسري ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، باعتباره الخيار رقم واحد لديه في تدعيم مركز الجناح، وطالب ناديه بسرعة حسم الصفقة أو ضم لاعب آخر، فى ظل رغبته فى ضم جناح أجنبي جديد قبل غلق باب القيد، فى ظل النقص العددي فى مركز الجناح، لاسيما بعد إصابة طاهر محمد طاهر ورضا سليم وبيع بيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويرفض مارسيل كولر قيد التونسي علي معلول في قائمة الأهلي حتى يتسنى له ضم جناح أجنبي جديد، لأن قيد معلول سيمنع النادي من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الميركاتو الشتوي الجاري، وهو ما يجعل فرص بقاء الأسطورة التونسية في القلعة الحمراء محل شك.