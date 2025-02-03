شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسدد مستحقات حسام حسن وإيهاب جلال ويقيد جون إيبوكا في قائمة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن مجلس إدارة النادي قام بسداد المستحقات المتأخرة لكل من، حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، والراحل إيهاب جلال، وذلك لرفع إيقاف القيد عن النادي البورسعيدي وقيد الصفقات الجديدة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مجلس إدارة النادي سلم شيكات بالمستحقات المتأخرة لرفع إيقاف القيد وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أنه تم قيد النيجيري جون إيبوكا في القائمة المحلية للفريق تمهيداً لقيده في القائمة الأفريقية.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع النيجيري جون ايبوكا مهاجم فريق سيراميكا، بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.

يذكر أن جون ايبوكا يبلغ من العمر 28 عامًا وقد سبق له اللعب لصفوف فريق إنبي والأهلي الليبي، وهو يعد أحد أبرز هدافي الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ويلتقي المصري مع وادي دجلة، في مباراة دور الـ32 والتي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، على ستاد السويس الجديد.

كان المصري قد ودع بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، عندما خسر في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4ـ3، حيث كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعادل المصري في مباراته الأخيرة بالجولة 11 من الدوري، مع زد، بهدف لكل فريق، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 19 نقطة.