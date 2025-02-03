شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخاطب كاف لتحديد موعد قرعة بطولة أفريقيا للشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ للاستفسار عن موعد سحب قرعة بطولتى أمم أفريقيا للشباب والناشئين تحت 20 و17 سنة، المقرر إقامتهما في مارس وأبريل المقبلين.



ويرغب أسامة نبيه وأحمد الكاس، المديران الفنيان لمنتخبى الشباب والناشئين، فى حسم موعد القرعة حتى تتضح الصورة بشأن برنامج الإعداد للبطولتين، وتحديد أطراف المباريات الودية خلال الفترة المقبلة.



وتلقى منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، دعوة لخوض مباراة ودية أمام الإمارات في الفترة المقبلة، ويتوقف تحديد موعد ومكان الودية على موافقة الجهاز الفني عليها.



طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه من اتحاد الكرة وإدارة المنتخبات واللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية، ضرورة الاتفاق على مباريات ودية مع منتخبات أفريقيا خلال معسكري المنتخب المقبلين.



واتفق نبيه، مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة معسكرين لشباب الفراعنة قبل أمم أفريقيا المقرر لها شهر أبريل المقبل في كوت ديفوار.