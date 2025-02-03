الامارات | غوارديولا يدافع عن مرموش بعد الخسارة المدوية من آرسنال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن مهاجم فريقه المصري عمر مرموش، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام آرسنال 1-5، في المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال غوارديولا عن لاعبه عقب المباراة: "عمر مرموش لعب بشكل جيد، أقولها بكل صدق، ليس من السهل التأقلم سريعاً، خاصة في ظل هذه المباريات الصعبة".

وأضاف: "من الواضح أن هناك لاعبين يتقدمون في السن، والمدرب يتقدم في السن أيضاً، لكن لا نزال في فبراير، هناك الكثير من المباريات سنلعبها، اللاعبون الكبار في السن كانوا ولا يزالون مهمين للغاية، وبالطبع اللاعبون الجدد سيساعدوننا".

وواصل: "خسرنا مرات عديدة هذا الموسم، ربما بعض اللاعبين غير مستقرين، لكن لديهم مهام كان يجب أن يقوموا بها ولم يفعلوا ذلك ".

وشارك مرموش في المباراة منذ البداية ولعب حتى الدقيقة 72، وتم استبداله بالنجم البلجيكي كيفين دي بروين، ورغم أنه صنع فرصتين لفريقه، إلا أن الحظ لم يحالفه في تحويلها إلى أهداف.