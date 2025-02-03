شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى جديد لـ بنتايج قبل المشاركة فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربى محمود بنتايج الظهير الأيسر لفريق الزمالك، لاختبار طبى جديد اليوم، بعد الفحوصات التي أجراها السبت للاطمئنان على سلامته بشكل كامل، وقبل منحه الضوء الأخضر بالمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا للإسماعيلى.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، إن بنتايج خضع لفحص طبي شامل، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز، وأثبت سلامة اللاعب من أي إصابات، ولكنه يعاني من جرح في الوجه.

وكان بنتايج دخل بديلاً لـ أحمد فتوح في مباراة بيراميدز في الدقيقة 71، قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج من اللقاء فى الدقيقة 85 ويكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين لاستنزاف التبديلات.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.