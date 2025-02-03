شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة أمام تيم إف سى فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الاثنين مباراة الجونة مع تيم إف سي، ضمن مباريات دور الـ 16 لمنافسات كأس مصر، بعدما نجح الجونة فى تخطي القناة بدور الـ32 لكأس مصر بثنائية نظيفة، فيما فجر تيم أف سي مفاجأة من العيار الثقيل بعد الإطاحة بالاتحاد السكندري من البطولة والفوز عليه بثنائية نظيفة في دور الـ32 ليحقق كبري المفاجآت.

تلقى الجونة مؤخرا هزيمة من فريق حرس الحدود بهدف دون رد المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضى باستاد خالد بشارة، ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز عبد الرحمن جودة لاعب فريق حرس الحدود هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق حرس الحدود للنقطة الـ15 محتلا المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 6 محتلا المركز الأخير.

بينما فجر تيم إف سى مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى دور الـ32 لكأس مصر ليواصل مفاجأته في البطولة الأقدم بمصر .