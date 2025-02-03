شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يستعين بالبدلاء فى مواجهة المنصورة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، منح فرصة لبعض البدلاء خلال مواجهة المنصورة المقرر لها الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.

ويرغب الخواجة البرتغالى فى تجهيز جميع اللاعبين فى ظل ضغط المباريات الكبير في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة.

ويحمل فريق بيراميدز لقب بطولة كأس مصر عن النسخة الأخيرة، والتي توج بها السماوي عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق زد بهدف نظيف.

وضمن فريق بيراميدز التربع على صدارة جدول مسابقة الدوري، حتى نهاية الجولة الحالية بغض النظر عن نتائج المنافسين، وأقربهم النادي الأهلي الذي يستعد لمواجهة مودرن سبورت، وذلك بعد الفوز في الجولة 11 على نادي الزمالك بثلاثية نظيفة، حيث تصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكه 7 أهداف.