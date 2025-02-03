شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري لتعويض خسارته فى الجولة الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية دون رد.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار الأيام المقبلة بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلى، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى في دوري nile

مباراة الزمالك والإسماعيلى تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.