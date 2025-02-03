شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يترقب انتهاء برنامج تأهيل أشرف داري لقيادة دفاع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، عودة المغربي أشرف داري مدافع الفريق بعدما اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي، والذي يؤديه منذ الإصابة بشد في العضلة الخلفية وأبعده عن المشاركة في مباريات فريقه، وتسبب فى حدوث نقص فى مركز لاعبي قلب الدفاع، لاسيما بعد إصابة ياسر إبراهيم مؤخرا.

ويُمنّى الجهاز الفني للأهلي النفس في عودة أشرف داري سريعاً من أجل حل أزمة النقص في مركز دفاع الأهلي فى ظل عدم وجود بديل للثنائي رامي ربيعة ومصطفى العش، وشكوى ربيعة من الإجهاد بسبب المشاركة باستمرار بدون الحصول على راحة كافية، أو تطبيق سياسة التدوير، بسبب غياب البدائل في هذا المركز نظرا للكم الكبير من الإصابات والتي كان أخرها ياسر أبراهيم.

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.