شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغلق ملف رحيل إبراهيم عادل فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو نادى بيراميدز ملف رحيل إبراهيم عادل نجم الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض للاحتراف الخارجي، أبرزها من نادى ختافى الإسبانى الذى يتمسك بضم اللاعب، بعدما كان تفاوض معه في الميركاتو الصيفي الماضى، ورفضت إدارة الفريق السماوى رحيل اللاعب بسبب ضعف المقابل المادى.

وأبلغت إدارة نادى بيراميدز إبراهيم عادل بعدم السماح برحيله عن الفريق إلا حال تلقيه عرضًا مناسبًا من حيث المقابل المادي، الذى ترى الإدارة أنه المقابل المناسب لإمكانيات اللاعب وحينها ستوافق على احترافه على الفور.

من جانبه أكد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، أن إبراهيم عادل لاعب مميز ويعد من أفضل اللاعبين في الدورى المصرى حاليًا، مشيرًا إلى إنه يجب أن يخرج للاحتراف بمقابل مادى ضخم، حتى يصبح له وضعه داخل الدوريات الأوروبية، حيث أن اللاعبين يتم تقييمهم من قبل الجمهور بقيمة المقابل المادى للصفقة، وحينها سأضمن له النجاح، أما إذا رحل بمقابل مادى لا يتناسب مع إمكانياته فستكون فرص نجاحه قليلة بسبب حكم الجماهير المسبق عليه.