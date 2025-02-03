شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات فى الجولة العشرين بدورى المحترفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم مباريات الجولة العشرين من مسابقة دورى المحترفين بإقامة ثمانية لقاءات في الثانية والنصف عصرا، حيث يخرج القناة لمواجهة المقاولون العرب، بينما يستضيف منتخب السويس نظيره الترسانة، كما يلتقى بروكسى مع وى، وبلدية المحلة مع الداخلية، وراية ولافيينا، وأسوان مع السكة الحديد، ديروط مع كهرباء الإسماعيلية، وبترول أسيوط مع سبورتنج.

فعلى استاد المقاولون العرب يستضيف المقاولون صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة نظيره القناة الذى يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة في مواجهة قوية يبحث فيها الفريقان عن نقاط المباراة.

فأصحاب الأرض يسعون لمواصلة الانتصارات من أجل الابتعاد بالصدارة في ظل المنافسة الحامية مع أكثر من فريق على الصعود للممتاز، في المقابل يحاول أبناء القناة تحقيق الفوز مع عبد الناصر محمد المدير الفني الجديد الذى يحاول ضبط إيقاع الفريق بعد التعاقد مع عدد من الصفقات الشتوية .

وفى السويس يلتقى أبناء السويس مع الترسانة في لقاء جماهيرى وشعبى من نوع خاص يحاول فيه أبناء الغريب تحقيق الفوز الأول لهم على ملعبهم، بينما يأمل أحمد كشرى المدير الفني للشواكيش العودة بنقاط المباراة على أمل التقاط الأنفاس والعودة من جديد لأجواء المنافسة في ظل احتلال الفريق للمركز السادس برصيد 29 نقطة.

كما يستضيف بروكسى صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة نظيره المصرية للإتصالات الذى يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ويبحث أبناء عمرو أنور للفوز من أجل استكمال مشوارهم الناجح، بينما يحاول أبناء الأرض للعودة للمسار الصحيح بعد سلسلة من التعادلات.

وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى بلدية المحلة مع الداخلية، وراية ولافيينا، وأسوان مع السكة الحديد، ديروط مع كهرباء الإسماعيلية، وبترول أسيوط مع سبورتنج.

كانت مباريات الجولة انطلقت يوم الجمعة الماضي، حيث تعادل وادى دجلة مع طنطا سلبيا، بينما حقق أبو قير فوزا غاليا على المنصورة بثلاثية دون مقابل.