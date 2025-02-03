شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستعيد خدمات محمود الجزار أمام زد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق البنك الأهلي خدمات لاعبه محمود الجزار فى المباراة المقبلة أمام زد في الدوري، بعد غيابه عن مباراة الجولة الماضية أمام إنبي، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف.

وكان الجزار تعرض للطرد في مباراة الجولة 10 أمام بتروجت، ويستعد البنك الأهلي لمواجهة زد في السابعة مساء السبت المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

وحصد البنك الأهلي 17 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن سعادته عقب الفوز على إنبى في الدوري، وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية، "فوز صعب وجاء فى توقيت مهم للغاية، لكل مباراة أختار الطريقة المناسبة لمواجهة المنافس لذلك عدلت من طريقة وأسلوب اللعب فى مباراة إنبي، وطالبت اللاعبين بإلاستحواذ الايجابى على الكرة واستغلال الفرص امام مرمى المنافس، فريق انبى قدم مباراة كبيرة ويمتلك مدير فنى متميز".

وأضاف، "أشكر الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين على الروح الكبيرة والتعاون المثمر، لا وقت للراحة وسنبدأ فى التحضير لمواجهة زد المقبلة".