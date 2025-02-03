الامارات | شرودر: النصر في الاتجاه الصحيح.. وسعيد بتغيير عقلية اللاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، أن «العميد» يسير في الاتجاه الصحيح خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفريق سيكون أمام تحدٍ جديد في دوري أبطال الخليج للأندية بمواجهة ظفار العماني، موضحاً أن النصر سيفتقد خدمات المهاجم السويسري هاريس المنضم حديثاً، لعدم قيده في القائمة الخليجية، إضافة إلى غياب المهاجم الإيطالي غابياديني المصاب.

ونجح النصر في تحقيق فوز مهم على العروبة 2-1، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، الجمعة الماضي، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

وقال المدرب الهولندي شرودر لـ«الإمارات اليوم»: «فريق النصر يسير في الاتجاه الصحيح وهو ما تحدّثنا عنه في بداية الموسم، الهدف هو أن يكون الفريق ضمن أول ستة فرق في المقدمة، إضافة إلى المنافسة على لقب البطولة الخليجية، ونجحنا في الفوز بلقب السوبر الإماراتي - القطري».

وأضاف: «عندما قدمت إلى النادي كان الفريق يخسر أمام فرق في وسط وذيل الترتيب، ويحاول تحقيق نتائج إيجابية أمام فرق الصدارة، والآن تغير الوضع، وسعيد جداً بتغيير عقلية اللاعبين، وإصرارهم على الفوز في كل مباراة. نسير في الاتجاه الصحيح كما كان مخطط له من بداية الدوري، وعلينا الاستمرار على الطريق نفسه حتى نهاية الموسم».

وتابع: «نخوض مباراة مهمة في دوري أبطال الأندية الخليجية أمام فريق ظفار العماني، ونفتقد خدمات المهاجم السويسري هاريس، كونه انضم حديثاً ولم يتم قيده في البطولة، إضافة إلى غياب المهاجم الإيطالي غابياديني للإصابة، لكننا سنسعى إلى التعامل مع الموقف وإيجاد التشكيل المناسب للمباراة، لتحقيق نتيجة إيجابية، والصعود إلى الدور قبل النهائي في صدارة المجموعة».

ويخوض النصر مواجهة قوية أمام مستضيفه ظفار العماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات غداً، حيث غادرت بعثة الفريق أمس، عقب خوض التدريب الرئيس.

ويتصدر النصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى التعادل فقط لضمان الصعود رسمياً.

ألفريد شرودر:

. عندما قدمتُ إلى النادي كان الفريق يخسر أمام فرق في وسط وذيل الترتيب.