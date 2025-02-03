الامارات | الكمالي: لا أريد لاسمي النسيان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اللاعب حمدان الكمالي، المعار من النصر إلى دبا الحصن، إن معظم اللاعبين المواطنين لا يلعبون في أنديتهم، على الرغم من أن كرة القدم عشقهم، مشيراً إلى أنه يفكر في اسمه دائماً، ولا يريد له النسيان في ملاعب كرة القدم، على حد تعبيره، ما دفعه للبحث عن فرصة اللعب مع أي فريق في دوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح مدافع المنتخب الوطني السابق (35 عاماً): «في كرة القدم لابد من أن تكون هناك تضحية من قبل اللاعب، سواء كان اللعب مع فريق كبير أو صغير، وفي النهاية كرة القدم عشقي، ومثلما كنت في السابق ألعب مع نادٍ كبير، يجب أن أخوض التجربة مع أي فريق في دوري المحترفين، إذ نشاهد حالياً أن معظم اللاعبين المواطنين لا يلعبون، وبالنسبة لي أفكر في لعب كرة القدم كعشق».

ويمتلك حمدان الكمالي إرثاً كروياً كبيراً، بعدما سبق له اللعب لأندية الوحدة، وشباب الأهلي، ثم النصر، ومنه لدبا الحصن، وكان أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الوطني، وحقق معه إنجازات كبيرة.

وشارك الكمالي في 10 مباريات أساسياً في تشكيلة دبا الحصن، من أصل 13 مباراة خاضها الفريق في الدوري، وبلغت دقائق اللعب لديه حتى الآن 879 دقيقة.

وأضاف الكمالي: «سعيد بتجربتي مع فريقي الحالي دبا الحصن، وأعتبرها مفيدة في الوقت ذاته، ولست أول ولا آخر لاعب يخوض مثل هذه التجربة، وأتمنى أن يحصل كل اللاعبين المواطنين على فرصة اللعب مع أنديتهم في الدوري الإماراتي».

وعن وضع دبا الحصن حالياً في المركز قبل الأخير على لائحة ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط، قال الكمالي: «دبا الحصن ينقصه عدد من العناصر، ويجب علينا التفكير بكل مباراة على حدة، ومضاعفة الجهود لجمع النقاط في المرحلة المقبلة».

وتابع: «الفريق يمتلك عناصر جيدة، لكنه بحاجة إلى لاعبين في دكة البدلاء لديهم خبرة في دوري المحترفين، وأعتقد أن الحصول على تسع نقاط في الدور الأول ليس أمراً بسيطاً، على الرغم من أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة».

وأكمل: «بدءاً من الوصل صاحب المركز الثامن في ترتيب فرق الدوري، وحتى العروبة صاحب المركز الأخير، فإن جميع الفرق في دائرة الخطر وليس دبا الحصن وحده، لذلك لابد لنا في الفريق أن نسعى إلى تطوير مستوانا إذا أردنا تغيير الوضع الحالي للفريق في الدوري».

وتحدث الكمالي عن المنتخب الوطني وفرصة تأهله إلى كأس العالم 2026، قائلاً: «شهد (الأبيض) خلال السنوات الخمس الأخيرة تطوراً ملحوظاً، ويملك عناصر خبرة في كل المراكز، وأراه قادراً على التأهل للمونديال، إذ بات على بعد خطوات من تحقيق هذا الحلم، والكرة حالياً في ملعب اللاعبين، لاسيما أن العناصر التي انضمت إلى المنتخب في الفترة الأخيرة ستشكل الإضافة المطلوبة».

حمدان الكمالي:

. معظم اللاعبين المواطنين لا يلعبون مع أنديتهم في دوري المحترفين.

. المنتخب على بُعد خطوات من المونديال.. والكرة في ملعب اللاعبين.

. خطر الهبوط يبدأ من الوصل «الثامن»، وحتى العروبة «الأخير».