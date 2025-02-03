الامارات | أفضل لاعب شاب في أوروغواي يحلّق نحو الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام أوروغويانية أن اللاعب، داميان غارسيا، في طريقه للانضمام إلى الوصل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة «موندو كاربونيرو» إن اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، سيتوجه إلى دبي، اليوم أو غداً على أقصى تقدير، للانتقال إلى الوصل قادماً من بينارول الأوروغوياني.

وأشارت إلى أن داميان غارسيا يعد من أبرز اللاعبين الشباب في الدوري المحلي خلال الفترة الماضية، إذ إنه ثاني أكثر لاعب اعتراضاً للتمريرات في كأس ليبرتادوريس 2024، مع منتخب الشباب الأوروغوياني، ويلعب في مركز الوسط المدافع بشكل أساسي مع فريق بينارول، كما حصل على كأس العالم للشباب مع الأوروغواي.

وحصل غارسيا على لقب أفضل لاعب شاب في أوروغواي كما تم اختياره ضمن تشكيلة الموسم للدوري. ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية للاعب 3.5 ملايين يورو، حيث ارتبط اسمه في الأسبوع الماضي بالانضمام إلى شباب الأهلي.

. 3.5 ملايين يورو القيمة السوقية للاعب داميان غارسيا.