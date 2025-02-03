الامارات | خالد الكعبي: كل الفِرَق تريد الفوز على شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشرف فريق الكرة في نادي شباب الأهلي، خالد الكعبي، أن كل الفرق تسعى إلى الفوز على شباب الأهلي، خصوصاً بعد تتويجه بلقبين في بداية الموسم، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي، وقد يشكّل ضغطاً على اللاعبين في بعض المباريات، لكن الأهم هو أن الفريق يمضي في تحقيق الانتصارات في كل البطولات التي يشارك فيها.

ونجح شباب الأهلي في الفوز ببطولتين حتى الآن (كأس السوبر المحلي، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي - القطري)، فيما ينافس حالياً في أربع بطولات هي الدوري المحلي، ودوري أبطال آسيا، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال خالد الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «كل الأجهزة العاملة مع الفريق تعمل على تجهيز اللاعبين لمختلف المباريات والبطولات، ونشكر جميع اللاعبين على المجهود الذي يقدمونه في المباريات، وعلى الروح الإيجابية التي يتحلون بها».

وتابع الكعبي: «لا توجد بطولة مهمة وأخرى غير مهمة، نخوض كل مباراة على حدة، ولا يفكر اللاعبون في المباريات المقبلة، ويكون التركيز منصبّاً على المباراة التي سيخوضها الفريق، وندرك أن جماهيرنا تبحث عن الفوز في كل مباراة وبطولة يوجد فيها الفريق».