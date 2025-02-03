الامارات | «بيروت» بطلاً لـ «سلة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات فريق بيروت اللبناني البطل الـ22 تاريخياً في سجلات بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه، أمس، بلقب النسخة الـ34، عقب تغلبه على منتخب تونس بنتيجة (80-72) في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي النصر.

كما شهد اليوم الختامي، تحقيق المنتخب الوطني النتيجة الأبرز بتاريخ مشاركاته في البطولة التي يعود تاريخ انطلاقتها إلى عام 1989، بإحراز «الأبيض» الميدالية البرونزية، عقب اعتباره فائزاً بنتيجة (20-0) جراء تغيّب «سترونغ غروب» الفلبيني عن لقاء المركزين الثالث والرابع.

وتوّج أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، برفقة رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، المنتخب الوطني بالميداليات البرونزية، ومنتخب تونس بالفضية، وبيروت اللبناني بالذهبية وكأس النسخة الـ34. واحتاج فريق بيروت لحصد لقبه التاريخي الأول، إلى التقدم في الربعين الأول والثاني بواقع (27-19 و25-16)، فيما لم ينفع المنتخب التونسي تقدمه في الربعين الثالث والرابع بواقع (18-10 و19-18).