شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تفاضل بين ثنائى إسبانى لإدارة التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - لا يزال مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة يواصل البحث عن خبير أجنبي لتولى مهمة إدارة التحكيم المصري في الفترة المقبلة بعد دراسة أكثر من C.V لعدد من المرشحين من قارة أوروبا.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الثنائي الإسباني ألبرتو أونديانو وكارلوس كاربايوأبرز المرشحين لتولى مهمه إدارة التحكيم بالجبلاية.

وأضاف المصدر أن جلسة ابوريدة مع بوساكا في 8 فبراير الجاري ستحسم بشكل كبير ملف الخبير الأجنبي ومناقشة واستعراض عدد من الـC.V للحكام السابقين بأوروبا.

يذكر أن الإسبانى ألبرتو أونديانو مالينكو صاحب الـ52 يعد أحد حكام النخبة الأوروبية A، شارك ألبرتوا في كاس العالم تحت 20سنة، كما ظهر في مونديال

2010 كما أدار 7 مواجهات سابقة في تاريخه لكلاسيكو الاسبانى بين الريال وبرشلونة .

فيما يعد كارلوس فيلاسكو كاربايو من ابرز الحكام الاسبان الذين ظهروا في مونديال 2014 البرازيل ،كما ادارافتتاح اليورو في 8 يونيو 2012 بين بولندا واليونان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1–1 وكان حاضرا في السوبر المصري بين الأهلي والزمالك 2015 وانتهى بفوز النادي الاهلي 3-2.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، في الاجتماع المقبل، ملف رئيس لجنة الحكام الذي سيتولى رئاسة اللجنة، خاصة أن هناك استقرارا كبيرا داخل المجلس على الاستعانة بخبير أجنبي من أصحاب الخبرات بأوروبا، في إطار خطة الجبلاية لتطوير التحكيم.

مع الاستقرار على استمرار اللجنة الحالية للحكام والتي تضم كلا من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة وعزب حجاج وفهيم عمر وسيد مراد ومهند دبا، وچيمس حنا مديراً مالياً.





الاسبانى كارلوس فيلاسكو كاربايو

الحكم الاسبانى ألبرتو أونديانو