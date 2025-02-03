شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز أبو الخير تواجه ندى عباس فى لنهائي بطولة كارول ويمولر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الثنائي المصري فيروز أبو الخير وندى عباس، في الثانية صباح اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 29 يناير إلى 3 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفازت ندى عباس في نصف النهائي على الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 10-12, 11-3, 11-6.

كما فازت فيروز أبو الخير على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 8-2 ret.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، أعلنت عن التصنيف العالمي في يناير الماضي، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ86 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الثامن.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، توجا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.